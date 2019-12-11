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Во Львове сотрудник СБУ не стеснялся пьяным ездить за рулем

Во Львове сотрудник СБУ не стеснялся пьяным ездить за рулем

Во Львове патрульные полицейские задержали сотрудника СБУ, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба СБУ во Львовской области.

Как уточнили в ведомстве, произошло все накануне, 10 декабря. По данному факту начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области инициировано служебное расследование.

В случае подтверждения указанного инцидента будет решаться вопрос об увольнении указанного сотрудника из органов СБ Украины.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале 2015 года в Киеве пьяный сбушник протаранил сразу три припаркованные машины

18 сентября 2018 года в Херсоне сотрудники полиции задержали пьяного подполковника Службы безопасности Украины, который якобы мастурбировал на детской площадке в присутствии детей. При этом в СБУ со ссылкой на полицию заявили, что он не мастурбировал, а был задержан за мелкое хулиганство.

В Национальной полиции Украины подтвердили факт задержания человека с удостоверением сотрудника крымского управления СБУ за неадекватное поведение. Однако не уточнили, в чем оно заключалось.

15 октября того же года патрульная полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился водитель с признаками алкогольного опьянения. В результате завязавшегося конфликта водитель ударил патрульного в глаз и скрылся с места происшествия. По данным СМИ, нарушителем и нападавшим оказался сотрудник следственного управления УСБУ в Сумской области.

В конце августа нынешнего года сотрудник Службы безопасности Украины был задержан в Черниговской области за вождение в нетрезвом виде и стрельбу по людям.

Тэги: автомобиль, Львов, общество, СБУ, новости Украины

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