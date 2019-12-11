Известного американского актера обвинили в массовых сексуальных домогательствах

В США разгорается скандал вокруг известного актера Кьюбы Гудинга-младшего. Как выяснили журналисты «Фразы», его обвиняют в сексуальных домогательствах.

Как передает CNN со ссылкой на судебные документы, обвинения против 51-летнего артиста выдвинули сразу двадцать две женщины, которые заявляют о «прикосновениях против их воли». Случаи домогательств якобы имели место быть в 2018-2019 годах. Некоторые эпизоды касаются еще 2003 года.

Сам актер все отрицает.

Сейчас прокуратура просит разрешения судьи на допуск женщин в качестве новых свидетелей обвинения.

Отметим, что с 1994 года актер был женат на своей школьной подруге Саре Капфер, которая родила ему трех детей. Но в 2017 году пара развелась.

Кьюба Гудинг-младший известен по ролям в фильмах «Гладиатор», «Лучше не бывает», «Куда приводят мечты» и других картинах. В 1996 году актер получил «Оскар» за роль в фильме «Джерри Магуайер», а в 2002 году на Аллее славы была открыта его именная звезда.

Как писала «Фраза», Мосийчук обвинил премьер-министра Украины в домогательствах к молодому сотруднику.

Сообщалось, что на легендарного оперного певца продолжают сыпаться обвинения в сексуальных домогательствах.