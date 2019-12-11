Стало известно, в каком областном центре украинцы чувствуют себя в наибольшей опасности

Группа «Рейтинг» провела социологическое исследование, чтобы выяснить, жители какого областного центра в Украине чувствуют себя в наименьшей безопасности. Как выяснили журналисты «Фразы», таким городом стал Херсон.

Согласно результатам исследования, наиболее безопасно себя ощущают жители Мариуполя, Харькова, Сум, Винницы, Хмельницкого, Черновцов, Ивано-Франковска и Тернополя.

Опрос проводился во всех 24 областных центрах Украины, кроме тех, которые находятся во временной оккупации, включая Северодонецк и Мариуполь на Донбассе.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2017 году наиболее безопасным областным центром Украины был признан Хмельницкий, сразу за ним шли Тернополь, Черновцы, Чернигов и Ивано-Франковск. При этом в пятерку самых опасных городов попали Запорожье, Кропивницкий, Киев, Северодонецк и Николаев.

В минувшем году Черкассы были признаны самым криминальным городом Украины.

Напомним также, что в декабре 2016 года Киев был признан самым опасным городом в Европе.