В Славянске подросток изнасиловал в машине свою несовершеннолетнюю знакомую

Прокуратура города Славянска объявила о подозрении 18-летнему парню в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Как отметили в ведомстве, ему, в частности, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, а именно изнасилования, совершенного в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, независимо от его добровольного согласия.

Досудебным расследованием установлено, что 8 декабря 2019 года парень, находясь со знакомой 12-летней девочкой в салоне автомобиля, принадлежащего его родственнику, и достоверно зная возраст указанного лица, предложил ей вступить с ним в половые отношения и, получив добровольное согласие, совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Сейчас решается вопрос об избрании юноше меры пресечения. За содеянное ему светит срок от 8 до 15 лет.

Ранее «Фраза» сообщала, что 7 декабря под Киевом мужчина напоил и изнасиловал племянницу.

Также сотрудники киевской полиции задержали 19-летнего жителя Подольского района столицы по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки и вымогательстве у нее денежных средств.