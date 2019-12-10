Под Киевом открывается цикл шоу «Зимняя сказка»

14 и 15 декабря Древний Киев Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает на открытие новогодней программы «Зимняя сказка» для детей и взрослых. Как выяснили журналисты «Фразы», программа продлится до праздника Крещения 19 января.

19 декабря, в День Святого Николая, жители Княжества зовут на встречу с этим добрым и всеми любимым Святым. Гостей ждет шоу-программа с участием конно-трюкового театра и костюмированных персонажей, катание на лошадях, средневековые напитки и горячие блюда с костра, зимние забавы, праздничная фотолокация, мастер-классы, ярмарка новогодних сувениров, флеш-мобы, игры и розыгрыши подарков.

В эти предпраздничные дни жители Древнего Киева приглашают совершить путешествие во времени на тысячу лет назад. Приехав в Княжество, гости попадут в настоящий живой город Киев Х века, с массивными оборонительными сооружениями, княжескими теремами и трибунами, усадьбами древних киевлян, ярмаркой мастеров, Княжеской конюшней, есть даже средневековая пыточная и действующая церковь.

Уже в эти выходные 14 и 15 декабря в Древнем Киеве состоится торжественное открытие Главной резиденции Нового Года. На нем соберутся всем знакомые сказочные персонажи и славные богатыри из княжеской дружины, и устроят сказочную новогоднюю феерию.

В Главной резиденции Нового Года гости встретятся с добрым дедушкой-волшебником, положат письмо в Волшебную шкатулку исполнения желаний и устроят яркую фотосессию со сказочными героями. Главная сказочная резиденция будет открыта для посетителей каждый день до 12 января.

Изюминкой программы в эти выходные и праздничные дни, 14, 15 и 19 декабря станет премьера необычного спектакля-мюзикла со спецэффектами и огнями, в котором вместе с людьми, актерами-каскадерами, примут участие лошади редких древних пород. Музыкальное действо по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки», наполненное искрометным юмором и живым вокалом, будет интересным и детям, и взрослым.

И не важно, будут ли морозы в эти дни, ведь никто в Древнем Киеве не замерзнет. Ведь жители Княжества зажгут жаркие костры и пригласят всех гостей принять участие в древнеславянских зимних забавах и веселых хороводах. Древнекиевские повара порадуют всех горячими напитками и вкуснейшими блюдами с костра в теплой Княжеской корчме. А кроме этого зажгут жаркие костры на территории.

Древний Киев богат на чудеса. И одно из них — живая коллекция лошадей уникальных исторических пород, которые были собраны со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Каждый гость Княжества сможет подойти к этим прекрасным животным, погладить, сфотографироваться с ними и проехаться верхом, в экипаже или даже в санях.

Здесь каждый найдет занятие по душе. Можно прогуляться улочками средневекового города, зайти в усадьбы древних киевлян, посетить музеи и экспозиции, пострелять из лука, отчеканить монету «на счастье». Любителей экстрима ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло», а детей порадует яркий веревочный куб-лабиринт «Мышеловка». В Княжеской костюмерной можно облачиться в исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию в них. А потом — зайти на ярмарку мастеров и выбрать оригинальные сувениры ручной работы в подарок родным и друзьям.

Согреться и восстановить силы можно в теплой Княжеской корчме. Здесь древнекиевские повара попотчуют гостей напитками и блюдами, приготовленными на открытом огне, как по средневековым, так и по современным рецептам.

В будние же дни гостей ожидает также возможность попасть в сказочный город, посетить Резиденцию Нового года и принять участие в играх на амфитеатре, которые проведет Княгиня Зима.

Для того, кто захочет продлить свою Зимнюю сказку еще на день, есть возможность остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30.

Цена билета: полный билет для взрослого — 190 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи», согласно расписанию на сайте.

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com