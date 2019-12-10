Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Ученые выяснили, как можно восстановить «убитую» алкоголем печень

Ученые выяснили, как можно восстановить «убитую» алкоголем печень

Ученые выяснили, что помогает восстановить печень, поврежденную длительным употреблением спиртного. Как выяснили журналисты «Фразы», исследование провела группа специалистов под руководством из Цзилиньского сельскохозяйственного университета в Китае.

Как передают «Вести» со ссылкой на Journal of Medicinal Food, о чудесных свойствах лактобактерий Lactobacillus rhamnosus (LGG) ученые узнали после проведения ряда опытов на мышах.

В частности, грызунам в течение восьми недель давали алкоголь, при этом последние две недели им также скармливали гранулы, содержащие LGG в разных дозах. Кроме того, мыши сидели на диете с высоким содержанием жиров.

Сообщается, что в результате эксперимента у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, изменился кислотно-щелочной баланс кишечника, кроме того, у них заметили чрезмерный рост патогенных бактерий.

Однако введение лактобактерий в рацион мышей помогло восстановить микрофлору кишечника, уменьшить накопление жира и снизить степень воспаления в печени.

Как известно, лактобактерии содержатся в кисломолочных продуктах, таких как йогурт, творог, кефир и мягкий сыр. Они также входят в состав пробиотиков, регулирующих состав кишечной микрофлоры.

Как писала «Фраза», ученые поведали об эффективном способе похудения без диет и тренировок.

Ранее ученые назвали восемь продуктов, способных предотвратить развитие рака.

Тэги: ученые, Китай, общество, алкоголь, медицина, исследования, здоровье, мир, наука, печень

Комментарии

Статьи

10.12.19 09:44

«Литовские пуштуны» и... украинский оборонпром

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
09.12.19 11:52

«Динамо» – «Заря»: матч, о котором меньше всего хотелось писать

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Прокурор Олександр Харлов: досьє на перевертня
10.12.19 20:29

Прокурор Олександр Харлов: досьє на перевертня

Автор: Рупор

Выбор редакции
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 10 декабря 2019 года

Главные новости за 10 декабря 2019 года
10.12.19 18:59
456
Последние новости
10.12.19 22:21

Под Киевом открывается цикл шоу «Зимняя сказка»
10.12.19 21:22

Ученые выяснили, как можно восстановить «убитую» алкоголем печень
10.12.19 20:43

Появилось видео смертельной аварии на Владимирском спуске в Киеве
10.12.19 20:03

На Порошенко завели очередное уголовное дело. И по очень серьезной статье
10.12.19 19:27

В Киеве прямо возле школы похитили ребенка
10.12.19 19:01

В православной церкви за 2019 год зафиксировали открытие 250 судебных производств по нарушению прав верующих УПЦ
10.12.19 18:59

Главные новости за 10 декабря 2019 года
Фото и Видео
Появилось видео смертельной аварии на Владимирском спуске в Киеве
Появилось видео смертельной аварии на Владимирском спуске в Киеве
Появилось видео смертельной аварии на Владимирском спуске в Киеве
Появилось видео смертельной аварии на Владимирском спуске в Киеве
Умерла вокалистка группы Roxette
Умерла вокалистка группы Roxette
В «Борисполе» задержали мужчину, который в штанах пытался провезти кое-что очень ценное
В «Борисполе» задержали мужчину, который в штанах пытался провезти кое-что очень ценное
Жителей одного из регионов России напугала странная голубая небесная вспышка
Жителей одного из регионов России напугала странная голубая небесная вспышка
В больнице Чехии произошла кровавая бойня
В больнице Чехии произошла кровавая бойня
ДТП под Киевом: военнослужащий сбил детей
ДТП под Киевом: военнослужащий сбил детей
Путин зачитал Зеленскому «газовый» стишок и предложил скидку
Путин зачитал Зеленскому «газовый» стишок и предложил скидку
Илон Маск устроил ДТП на своем пикапе Cybertruck
Илон Маск устроил ДТП на своем пикапе Cybertruck
Богдан умудрился «отличиться» в Париже
Богдан умудрился «отличиться» в Париже
Нормандская встреча в Париже: прямая трансляция
Нормандская встреча в Париже: прямая трансляция
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.