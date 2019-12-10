Ученые выяснили, как можно восстановить «убитую» алкоголем печень

Ученые выяснили, что помогает восстановить печень, поврежденную длительным употреблением спиртного. Как выяснили журналисты «Фразы», исследование провела группа специалистов под руководством из Цзилиньского сельскохозяйственного университета в Китае.

Как передают «Вести» со ссылкой на Journal of Medicinal Food, о чудесных свойствах лактобактерий Lactobacillus rhamnosus (LGG) ученые узнали после проведения ряда опытов на мышах.

В частности, грызунам в течение восьми недель давали алкоголь, при этом последние две недели им также скармливали гранулы, содержащие LGG в разных дозах. Кроме того, мыши сидели на диете с высоким содержанием жиров.

Сообщается, что в результате эксперимента у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, изменился кислотно-щелочной баланс кишечника, кроме того, у них заметили чрезмерный рост патогенных бактерий.

Однако введение лактобактерий в рацион мышей помогло восстановить микрофлору кишечника, уменьшить накопление жира и снизить степень воспаления в печени.

Как известно, лактобактерии содержатся в кисломолочных продуктах, таких как йогурт, творог, кефир и мягкий сыр. Они также входят в состав пробиотиков, регулирующих состав кишечной микрофлоры.

Как писала «Фраза», ученые поведали об эффективном способе похудения без диет и тренировок.

Ранее ученые назвали восемь продуктов, способных предотвратить развитие рака.