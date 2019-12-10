На Порошенко завели очередное уголовное дело. И по очень серьезной статье

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены экс-президентом Украины Петром Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», если вина бывшего гаранта Конституции будет доказана, то ему «светит» до 15 лет лишения свободы.

Как передает «Интерфакс», детективы Бюро ищут «зраду» в действиях Петра Порошенко при подписании Комплекса мер по выполнению Минских соглашений в феврале 2015 года.

В свою очередь, известный украинский юрист Андрей Портнов опубликовал в своем telegram-канале копию ответа ГБР об открытии данного производства.

Как следует из документа, сведения о возможном совершении Порошенко преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря. Предварительная квалификация — по ч.1 ст.111 УК Украины.

Как сообщала «Фраза», ранее в ГБР рассказали про ход расследования 13 уголовных дел против Петра Порошенко.