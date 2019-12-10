В Киеве прямо возле школы похитили ребенка

Во вторник днем, 10 декабря, в центре Киева произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Б. Хмельницкого неизвестные злоумышленники похитили 12-летнюю девочку.

Как передает «Информатор», ребенка схватили прямо возле 53-й школы, после чего силой усадили в черный Volkswagen Multivan (г/н АА2838ТО) и скрылись.

Произошло это приблизительно в 15-30.

Сообщается, что с целью розыска и задержания автомобиля полиция ввела в Киеве оперативный план «Перехват». Детали инцидента выясняются.

Как писала «Фраза», в Киеве на глазах у сына похитили главу одного из крупнейших банков Украины.

Ранее полиция нашла младенца, похищенного из рук матери под Киевом.