Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В православной церкви за 2019 год зафиксировали открытие 250 судебных производств по нарушению прав верующих УПЦ

В православной церкви за 2019 год зафиксировали открытие 250 судебных производств по нарушению прав верующих УПЦ

150 судебных процессов по нарушению прав верующих Украинской Православной Церкви состоялось в 2019 году, также открыто 250 судебных производств. Как сообщили «Фразе» в Центре Информации УПЦ, об этом говорится в отчете управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича), который был озвучен во время итогового заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви.

«В течение года общины УПЦ страдали от незаконных перерегистраций. Председателями областных государственных администраций выдано более 200 предписаний о перерегистрации общин УПЦ в „УПЦ КП“ или „ПЦУ“. Следует отметить, что распоряжения выдаются только на основании обращений территориальных общин. Однако, орган, уполномоченный проводить регистрацию уставных документов, не соблюдает законодательного требования о перечне необходимых документов для осуществления регистрационных действий и не учитывает законодательное разграничение понятий „территориальная община“ и „религиозная община“. В связи с этим, для установления справедливости и защиты нарушенных прав, религиозные общины Украинской Православной Церкви вынуждены обращаться в местные суды с исками», — указывается в документе.

Также в отчете обращается внимание на то, что «во многих регионах Украины, такая незаконная регистрация стала поводом для рейдерских захватов церковного имущества, которое часто сопровождалось избиением и кровопролитием».

«По фактам совершенных правонарушений, а также через препятствия свершения церковного богослужения, незаконного проникновения и осквернения святынь открыто более 250-ти уголовных производств. Часть правонарушений по заявлениям пострадавших мирян и священнослужителей УПЦ внесены в реестр через судебные решения, поскольку правоохранители при захватах храмов не всегда видели нарушения прав граждан или религиозных общин», — говорится в документе.

Тэги: новости православия, новости Украины

Комментарии

Статьи

10.12.19 09:44

«Литовские пуштуны» и... украинский оборонпром

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
09.12.19 11:52

«Динамо» – «Заря»: матч, о котором меньше всего хотелось писать

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Квартира за три гривні»: спливли несподівані деталі про доходи чиновника Кабміну Романа Гнатюка
10.12.19 17:43

«Квартира за три гривні»: спливли несподівані деталі про доходи чиновника Кабміну Романа Гнатюка

Автор: «Вголос»

Выбор редакции
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 10 декабря 2019 года

Главные новости за 10 декабря 2019 года
10.12.19 18:59
155
Последние новости
10.12.19 19:37

В Киеве прямо возле школы похитили ребенка
10.12.19 19:01

В православной церкви за 2019 год зафиксировали открытие 250 судебных производств по нарушению прав верующих УПЦ
10.12.19 18:59

Главные новости за 10 декабря 2019 года
10.12.19 18:53

УПЦ канонизировала шестерых новых святых
10.12.19 18:32

У УПЦ в 2019 году стало на 246 приходов больше, чем в прошлом
10.12.19 16:52

Европейский футбольный гранд хочет купить таланта донецкого «Шахтера» за огромные деньги
10.12.19 16:30

Ученые рассказали, как алкоголь провоцирует рак
Фото и Видео
Умерла вокалистка группы Roxette
Умерла вокалистка группы Roxette
Умерла вокалистка группы Roxette
Умерла вокалистка группы Roxette
В «Борисполе» задержали мужчину, который в штанах пытался провезти кое-что очень ценное
В «Борисполе» задержали мужчину, который в штанах пытался провезти кое-что очень ценное
Жителей одного из регионов России напугала странная голубая небесная вспышка
Жителей одного из регионов России напугала странная голубая небесная вспышка
В больнице Чехии произошла кровавая бойня
В больнице Чехии произошла кровавая бойня
ДТП под Киевом: военнослужащий сбил детей
ДТП под Киевом: военнослужащий сбил детей
Путин зачитал Зеленскому «газовый» стишок и предложил скидку
Путин зачитал Зеленскому «газовый» стишок и предложил скидку
Илон Маск устроил ДТП на своем пикапе Cybertruck
Илон Маск устроил ДТП на своем пикапе Cybertruck
Богдан умудрился «отличиться» в Париже
Богдан умудрился «отличиться» в Париже
Нормандская встреча в Париже: прямая трансляция
Нормандская встреча в Париже: прямая трансляция
Появились первые кадры встречи Зеленского и Путина в Париже
Появились первые кадры встречи Зеленского и Путина в Париже
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.