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У УПЦ в 2019 году стало на 246 приходов больше, чем в прошлом

У УПЦ в 2019 году стало на 246 приходов больше, чем в прошлом

В Украинской Православной Церкви констатировали увеличение количества приходов, священников и монахов в 2019 году. Как сообщили «Фразе» в Центре информации УПЦ, об этом говорится в отчете управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича), который был озвучен во время итогового заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Согласно документу, в 2019 году увеличилось количество церковных общин Украинской Православной Церкви — к концу года насчитывается 12 338 приходов, что на 246 больше, чем в прошлом году — 12 092. В Церкви 53 епархии, где несут служение 99 архиереев и 12 411 священнослужителей.

В докладе также сообщается о росте числа верующих, принявших монашеский постриг в 2019 году — 4609 человек. В 2018 году монахами стали 4501 человек. По данным 2019 года у УПЦ 254 монастыря.

В Украинской Православной Церкви на данный момент 17 учебных заведений, где на дневном стационаре обучаются 1372 студента.

Фото: епископ Виктор (Коцаба) и сайта «Информатор»

Тэги: новости православия, УПЦ, новости Украины

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