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Главные новости за 10 декабря 2019 года

Главные новости за 10 декабря 2019 года

Итоги Нормандской встречи в Париже: о чем договорились стороны? Вчера, 9 декабря в Париже завершился саммит глав государств «Нормандской четверки», посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. По итогам встречи президентов Франции, Германии Украины и России было принято коммюнике. Офис президента опубликовал полный текст документа.

В оборонном бюджете США на 2020 год нашлись деньги для Украины. Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената уже согласовали документ. Известно, что оборонный бюджет американцев должен составить 738 миллиардов долларов, из которых 71,5 миллиарда долларов направят на «финансирование операций за рубежом».

Огнетушители из сгоревшего одесского колледжа были найдены под кроватью у коменданта. В одесском колледже, в котором во время пожара погибли минимум 12 человек, во время поисковых работ спасатели не обнаружили ни одного огнетушителя. Значительная их часть была обнаружена под кроватью у коменданта, который находился не в помещении. По словам начальника Национальной полиции в Одесской области Олега Беха, это грубое нарушение норм противопожарной безопасности. «Мы не изъяли ни одного огнетушителя. Значительную часть огнетушителей мы нашли под кроватью у коменданта, который находился не в помещении», — отметил он.

Синоптики предупредили украинцев о возвращении ледяных дождей. Украинцев предупредили о возвращении непогоды в ближайшие выходные. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики говорят, что если в рабочую неделю по стране будет наблюдаться сухая погода, то уже с субботы, 14 декабря, с западных областей начнут надвигаться ледяные дожди. Относительно сухо может быть лишь на севере и юго-востоке.

Отдых в Турции резко подорожает. В Турции вступил в силу закон о налоге с туристов размером 2% от стоимости гостиничного номера. Это приведет к подорожанию путевок. В частности, с 1 января 2020 года налоговая ставка составит 1%, а через год — 2%. В бюджет налог будут уплачивать заведения, которые принимают туристов.

В немецкой клинике скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Сегодня, 10 декабря, в одной из больниц Мюнхена (Германия) на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. В клинике ему проводили операцию на сердце. Родственники Лужкова, которым российские власти предложили помощь в доставке тела на родину и в организации похорон, согласия на это так и не дали.

Умерла вокалистка группы Roxette. Во вторник, 10 декабря, скончалась известная шведская певица и музыкант Мари Фредрикссон. Вокалистке легендарной группы Roxette шел 62-й год. О смерти певицы сообщили ее представители. Артистка долгие годы вела борьбу с онкологией.

Тэги: США, Германия, Украина, общество, Одесса, Россия, Юрий Лужков, Турция, переговоры, политика, Париж, туристы, нормандская четверка, огнетушитель, новости Украины, Roxette

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