Европейский футбольный гранд хочет купить таланта донецкого «Шахтера» за огромные деньги

В ближайшее время в Украину прибудет делегация «Баварии», задачей которой будет провести переговоры с руководством «Шахтера» о покупке 19-летнего бразильского вингера Тете. Как выяснили журналисты «Фразы», сумма трансфера может составить 50 млн евро.

Бразильские СМИ со ссылкой на агента Тете Пабло Буэно пишут, что немецкий гранд уже согласовал с «горняками» трансфер 19-летнего бразильца за оговоренную сумму. Для завершения сделки не хватает формальностей, которые следует в ближайшее время утвердить клубам.

При этом представители мюнхенцев еще не достигли договоренности по условиям личного контракта с самим Тете.

Тете перешел в «Шахтер» в феврале 2019 года примерно за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он сыграл за «горняков» 13 матчей (3 гола и 3 ассиста) в УПЛ, а также 2 поединка (1 гол) в Лиге чемпионов.

Ранее «Фраза» сообщала, что в феврале 2016 года донецкий «Шахтер» и китайский «Цзянсу Сайнти» согласовали все необходимые формальности по переходу лидера команды на тот момент — бразильца Алекса Тейшейры в китайский клуб. Тогда трансферная стоимость бразильского полузащитника составила рекордные для украинского футбола 50 миллионов евро.