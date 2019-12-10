Отдых в Турции резко подорожает

В Турции вступил в силу закон о налоге с туристов размером 2% от стоимости гостиничного номера. Как выяснили журналисты «Фразы», это приведет к подорожанию путевок.

В частности, с 1 января 2020 года налоговая ставка составит 1%, а через год — 2%. В бюджет налог будут уплачивать заведения, которые принимают туристов, сообщает «Интерфакс-Украина».

До этого в Турции планировали ввести в 2020 году налог с отельеров, но в итоге парламентская комиссия страны решила переложить налог на туристов.

Такое нововведение подверглось жесткой критике со стороны представителей туристической отрасли Турции. Отельеры заявляют, что этот налог отпугнет иностранных туристов и снизит доходы. И это при том, что отрасль еще не оправилась от резкого снижения потока туристов в 2015–2016 годах.

Ранее «Фраза» сообщала, что самыми популярными странами для отдыха украинских туристов являются Турция и Египет.

Турецкие отели с начала 2014 года начали делать для украинских туристов и туроператоров предложения с более низкими ценами, чем предложения для других «русскоговорящих» туристов.

Напомним также, что Турция готовится к 2023-му году отказаться от приема туристов по системе «все включено».