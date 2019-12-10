Огнетушители из сгоревшего одесского колледжа были найдены под кроватью у коменданта

В одесском колледже, в котором во время пожара погибли минимум 12 человек, во время поисковых работ спасатели не обнаружили ни одного огнетушителя. Как выяснили журналисты «Фразы», значительная их часть была обнаружена под кроватью у коменданта, который находился не в помещении.

По словам начальника Национальной полиции в Одесской области Олега Беха, это грубое нарушение норм противопожарной безопасности. «Мы не изъяли ни одного огнетушителя. Значительную часть огнетушителей мы нашли под кроватью у коменданта, который находился не в помещении», — отметил он, сообщает ТСН.

Кроме того, в здании колледжа отсутствовала автоматическая система оповещения пожарной безопасности — сигнализация, датчики чувственности дыма и температуры. Оповещение осуществлялось в ручном режиме, путем нажатия на устаревшую сигнализацию типа «Ревун» на вахте на первом этаже.

Стоит отметить, что более 600 студентов колледжа за год обучения платили от 10 до 14 тысяч гривен. Полиция будет выяснять, почему эти средства не тратили на противопожарную безопасность.

Как писала «Фраза», 4 декабря 2019 года на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар. За небольшой промежуток времени огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м. В этом же здании находятся институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать сломанный удлинитель. При этом, по свидетельствам учащихся, в здании не работала пожарная сигнализация, поэтому многие ученики не знали, что оно горит.

Позднее в Сети появилось видео начала пожара, снятое одним из студентов.