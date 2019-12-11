Назван простой способ снизить уровень холестерина в крови

Оказалось, экстракт из семян овса способен снизить уровень холестерина в крови. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли ученые из университета Таиба в Медине в Саудовской Аравии и университета Бенхи в Египет.

Как цитирует их издание Health News, также этот продукт снижает уровень триглицеридов в крови.

Опыты проводились на грызунах, которых буквально «пичкали» жирной пищей, что привело к гиперлипидемии у мышей: это, поясняют исследователи, «опасное нарушение липидного обмена, связанное с повышением концентрации плохого (липопротеинов низкой плотности) и снижением хорошего (высокой плотности) холестерина».

Ученые напоминают о том, что «избыток холестерина может откладываться на стенках сосудов и препятствовать нормальному кровотоку, и увеличивает риск сердечного приступа или инсульта». Также «гиперлипидемия приводит к накоплению жира в печени, что наносит ей непоправимый урон».

Оказалось же, что «употребление семян овса снижало уровень липидов в крови». Также данный экстракт «приводил в норму функции печени, подорванные диетой с высоким содержанием жиров».

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