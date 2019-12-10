В немецкой клинике скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Сегодня, 10 декабря, в одной из больниц Мюнхена (Германия) на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Как выяснили журналисты «Фразы», в клинике ему проводили операцию на сердце.

О других подробностях смерти Лужкова не сообщается, пишет Lenta.ru.

Как сообщают «Факты», родственники Лужкова, которым российские власти предложили помощь в доставке тела на родину и в организации похорон, согласия на это так и не дали.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год.

Как сообщала «Фраза», в 2010-м решением тогдашнего президента России Дмитрия Медведева он был уволен «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го нынешний президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В ноябре 2017-го Лужков опубликовал мемуары, в которых рассказал о причинах своего ухода с поста градоначальника. В частности, в книге рассказывается о его противоречиях с Медведевым.

После завершения политической карьеры он занимался сельским хозяйством.