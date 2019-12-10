С 2020 года международные компании будут контролировать все дорожные проекты Украины, – советник премьера Юрий Голик

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик сообщает, что Укравтодор договорился с австрийской компанией iC consulenten о том, что она будет контролировать качество ремонта и строительства ключевых дорог в Украине.

«Иностранные компании будут контролировать ремонт и строительство дорог, заказчиком работ на которых является Укравтодор. Причем, случится это очень быстро. Считайте, что случилось уже», — заявил Голик.

Глава Укравтодора Александр Курбаков заявил, что он провел консультации с экспертами iC consulenten, а также с представителями служб автодорог в Донецкой и Запорожской областях. В результате стороны договорились о сотрудничестве в рамках пилотного проекта на трассе H-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь.

А с 2020 года независимые международные компании будут осуществлять контроль над всеми ключевыми дорожными проектами в Украине.

Также, как сообщал советник премьера ранее, с нового года все новые дороги, за ремонт или строительство которых берется Укравтодор, будут делаться в течение одного года.