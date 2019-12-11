Ученые выяснили о пингвинах кое-что неожиданное

Ученые из австралийского университета Флиндерса узнали кое-что неожиданное о пингвинах. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователи заявили, что те являются потомками динозавров.

Как пишет издание Palaeontologia Electronica, исследователи «обнаружили древнейших представителей современных пингвинов, эволюция которых началась сразу после исчезновения динозавров».

Ученые напоминают, что «нептичьи динозавры» вымерли еще шестьдесят шесть миллионов лет назад, но это не коснулось пингвинообразных. По их словам, «в водах всего Южного полушария, от полярных до субтропических широт, обитали гигантские пингвины размером с человека и весом до 120 килограммов».

Как говорят исследователи, современны небольшие пингвины являются «боковой ветвью эволюции».

Сообщается, что на острове Чатем в южной части Тихого океана был найден древнейший вид современных пингвинов, которых назван Kupoupou stilwelli.

Также «были обнаружены части двух скелетов более крупного вида пингвинов, который не удалось идентифицировать или описать как новый из-за малого количества материала». Известно, что Kupoupou stilwelli обитал тут 62,5-60 миллионов лет назад, «когда на Южном полюсе еще не было ледяной шапки, а моря вокруг Новой Зеландии были тропическими или субтропическими».

Ученые говорят, что новое открытие дает возможность «заполнить разрыв между вымершими гигантскими пингвинами и их современными родственниками». Исследователи уверяют, что современные пингвины «начали развиваться как боковая ветвь эволюции практически с самого начала существования пингвинообразных в регионе к востоку от Новой Зеландии».

Как считают ученые, «развитие пингвинообразных началось еще до вымирания динозавров».

Исследователи сообщают: «Предки современных пингвинов берут начало от линии, ведущей к их ближайшим живым родственникам (альбатросам и буревестникам)в течение позднего мелового периода, а затем появилось много различных видов после того, как вымерли динозавры».

Также ученые говорят, что «пингвины разучились летать и приобрели способность плавать после исчезновения динозавров».

Как писала «Фраза», ученые нашли следы крупнейших в мире динозавров.

Ранее палеонтологи выяснили о динозаврах кое-что сенсационное.