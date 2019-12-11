Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Ученые выяснили о пингвинах кое-что неожиданное

Ученые выяснили о пингвинах кое-что неожиданное

Ученые из австралийского университета Флиндерса узнали кое-что неожиданное о пингвинах. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователи заявили, что те являются потомками динозавров.

Как пишет издание Palaeontologia Electronica, исследователи «обнаружили древнейших представителей современных пингвинов, эволюция которых началась сразу после исчезновения динозавров».

Ученые напоминают, что «нептичьи динозавры» вымерли еще шестьдесят шесть миллионов лет назад, но это не коснулось пингвинообразных. По их словам, «в водах всего Южного полушария, от полярных до субтропических широт, обитали гигантские пингвины размером с человека и весом до 120 килограммов».

Как говорят исследователи, современны небольшие пингвины являются «боковой ветвью эволюции».

Сообщается, что на острове Чатем в южной части Тихого океана был найден древнейший вид современных пингвинов, которых назван Kupoupou stilwelli.

Также «были обнаружены части двух скелетов более крупного вида пингвинов, который не удалось идентифицировать или описать как новый из-за малого количества материала». Известно, что Kupoupou stilwelli обитал тут 62,5-60 миллионов лет назад, «когда на Южном полюсе еще не было ледяной шапки, а моря вокруг Новой Зеландии были тропическими или субтропическими».

Ученые говорят, что новое открытие дает возможность «заполнить разрыв между вымершими гигантскими пингвинами и их современными родственниками». Исследователи уверяют, что современные пингвины «начали развиваться как боковая ветвь эволюции практически с самого начала существования пингвинообразных в регионе к востоку от Новой Зеландии».

Как считают ученые, «развитие пингвинообразных началось еще до вымирания динозавров».

Исследователи сообщают: «Предки современных пингвинов берут начало от линии, ведущей к их ближайшим живым родственникам (альбатросам и буревестникам)в течение позднего мелового периода, а затем появилось много различных видов после того, как вымерли динозавры».

Также ученые говорят, что «пингвины разучились летать и приобрели способность плавать после исчезновения динозавров».

Как писала «Фраза», ученые нашли следы крупнейших в мире динозавров.

Ранее палеонтологи выяснили о динозаврах кое-что сенсационное.

Тэги: ученые, мир, археология, динозавры, пингвин

Комментарии

Статьи

10.12.19 09:44

«Литовские пуштуны» и... украинский оборонпром

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
11.12.19 09:12

Почему депутаты ВРУ не хотят вникать в проблемы авиационной отрасли?

Автор: Николай Щербина

Дайджест

Прокурор Олександр Харлов: досьє на перевертня
10.12.19 20:29

Прокурор Олександр Харлов: досьє на перевертня

Автор: Рупор

Выбор редакции
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 10 декабря 2019 года

Главные новости за 10 декабря 2019 года
10.12.19 18:59
982
Последние новости
11.12.19 11:12

Ученые выяснили о пингвинах кое-что неожиданное
11.12.19 10:36

Стало известно, в каком областном центре украинцы чувствуют себя в наибольшей опасности
11.12.19 10:00

По российскому ТВ запустили странную рекламу сериала с Зеленским
11.12.19 09:59

В Славянске подросток изнасиловал в машине свою несовершеннолетнюю знакомую
11.12.19 09:11

Назван простой способ снизить уровень холестерина в крови
11.12.19 08:19

Основатель Roxette прокомментировал смерть Мари Фредрикссон
11.12.19 08:09

В Джерси-Сити бандиты и копы устроили кровавую перестрелку
Фото и Видео
По российскому ТВ запустили странную рекламу сериала с Зеленским
По российскому ТВ запустили странную рекламу сериала с Зеленским
По российскому ТВ запустили странную рекламу сериала с Зеленским
По российскому ТВ запустили странную рекламу сериала с Зеленским
Основатель Roxette прокомментировал смерть Мари Фредрикссон
Основатель Roxette прокомментировал смерть Мари Фредрикссон
В Джерси-Сити бандиты и копы устроили кровавую перестрелку
В Джерси-Сити бандиты и копы устроили кровавую перестрелку
В украинский прокат выходит триллер «Малыш Джо»
В украинский прокат выходит триллер «Малыш Джо»
Появилось видео смертельной аварии на Владимирском спуске в Киеве
Появилось видео смертельной аварии на Владимирском спуске в Киеве
Умерла вокалистка группы Roxette
Умерла вокалистка группы Roxette
В «Борисполе» задержали мужчину, который в штанах пытался провезти кое-что очень ценное
В «Борисполе» задержали мужчину, который в штанах пытался провезти кое-что очень ценное
Жителей одного из регионов России напугала странная голубая небесная вспышка
Жителей одного из регионов России напугала странная голубая небесная вспышка
В больнице Чехии произошла кровавая бойня
В больнице Чехии произошла кровавая бойня
ДТП под Киевом: военнослужащий сбил детей
ДТП под Киевом: военнослужащий сбил детей
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.