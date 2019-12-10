Рада продлит закон о статусе Донбасса и утвердит «формулу Штайнмайера», – Зеленский

ВРУ продлит закон об особом статусе Донбасса и утвердит «формулу Штайнмайера». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом после завершения парижской встречи в «Нормандском формате» заявил Владимир Зеленский.

«Нам легче сейчас продлить этот законопроект и затем внести в Раду формулу Штайнмайера», — сказал президент Украины.

По словам Зеленского закон об особом статусе «временный» и его не будут продлевать на 5 или 10 лет, сообщает Страна.

Напомним, вчера, 9 декабря в Париже завершился саммит глав государств «Нормандской четверки», посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. По итогам встречи президентов Франции, Германии Украины и России было принято коммюнике.