В оборонном бюджете США нашлись деньги для Украины

В оборонном бюджете США на 2020 год нашлись деньги для Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената уже согласовали документ.

Известно, что оборонный бюджет американцев должен составить 738 миллиардов долларов, из которых 71,5 миллиарда долларов направят на «финансирование операций за рубежом».

Для сравнения, в уходящем году оборонный бюджет США равнялся 716 миллиардам долларов.

Из всех этих денег американцы планируют выделить триста миллионов долларов Украине. В документе данный пункт значится как «обновление и продление помощи».

Деньги будут выделены «для реализации инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности».

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