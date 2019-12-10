Зеленский рассказал про биомеханику президента России

У Владимира Путина «другая биомеханика». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом по итогам своей встречи с президентом РФ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что он, в отличие от Путина, насроен на быстрые договоренности. «Я другой человек: раз-раз и договорились. У него другая природная биомеханика», — ответил Зеленский.

Как сообщает Википедия, биомеханика — раздел естественных наук, изучающий на основе моделей и методов механики механические свойства живых тканей, отдельных органов, или организма в целом, а также происходящие в них механические явления.

Зеленский несколько раз повторил, что с Путиным договариваться сложно. «Сложно договариваться, но были моменты, когда мы договорились. Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно», — добавил президент Украины, сообщает Страна.

Также Зеленский отметил готовность сторон к реальным действиям. «Были поступки. Я это ощутил», — сказал президент Украины.

Как отмечают СМИ, изначально на разговор Зеленского с Путиным было отведено 20 минут. Однако, реальная встреча длилась целый час.

Комментируя в целом вчерашнюю встречу в Париже президент Украины сказал, что глупо было бы, как некоторые советовали, приехать «и в кого-то плюнуть». «Тогда зачем ехать», — добавил Зеленский.

«Это как вопрос: „А вы будете говорить добрый вечер президенту России?“, „А вы будете садиться с ним за стол?“, „А жать руку?“, „А стоять рядом, когда фотографируют?“ Всё здесь очень просто. Чего мы хотим? Нам с вами нужен результат, я считаю», — также сказал президент.