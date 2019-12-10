Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Зеленский рассказал про биомеханику президента России

Зеленский рассказал про биомеханику президента России

У Владимира Путина «другая биомеханика». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом по итогам своей встречи с президентом РФ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что он, в отличие от Путина, насроен на быстрые договоренности. «Я другой человек: раз-раз и договорились. У него другая природная биомеханика», — ответил Зеленский.

Как сообщает Википедия, биомеханика — раздел естественных наук, изучающий на основе моделей и методов механики механические свойства живых тканей, отдельных органов, или организма в целом, а также происходящие в них механические явления.

Зеленский несколько раз повторил, что с Путиным договариваться сложно. «Сложно договариваться, но были моменты, когда мы договорились. Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно», — добавил президент Украины, сообщает Страна.

Также Зеленский отметил готовность сторон к реальным действиям. «Были поступки. Я это ощутил», — сказал президент Украины.

Как отмечают СМИ, изначально на разговор Зеленского с Путиным было отведено 20 минут. Однако, реальная встреча длилась целый час.

Комментируя в целом вчерашнюю встречу в Париже президент Украины сказал, что глупо было бы, как некоторые советовали, приехать «и в кого-то плюнуть». «Тогда зачем ехать», — добавил Зеленский.

«Это как вопрос: „А вы будете говорить добрый вечер президенту России?“, „А вы будете садиться с ним за стол?“, „А жать руку?“, „А стоять рядом, когда фотографируют?“ Всё здесь очень просто. Чего мы хотим? Нам с вами нужен результат, я считаю», — также сказал президент.

Тэги: Владимир Зеленский, новости Украины

Комментарии

Статьи

10.12.19 09:44

«Литовские пуштуны» и... украинский оборонпром

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
09.12.19 11:52

«Динамо» – «Заря»: матч, о котором меньше всего хотелось писать

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Александр Харлов: досье на прокурора-«оборотня»
09.12.19 10:26

Александр Харлов: досье на прокурора-«оборотня»

Автор: ОРД

Выбор редакции
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Итоги Нормандской встречи в Париже: о чем договорились стороны?

Итоги Нормандской встречи в Париже: о чем договорились стороны?
10.12.19 08:13
1353
Последние новости
10.12.19 12:00

Жителей одного из регионов России напугала странная голубая небесная вспышка
10.12.19 11:59

С 2020 года международные компании будут контролировать все дорожные проекты Украины, – советник премьера Юрий Голик
10.12.19 11:03

В больнице Чехии произошла кровавая бойня
10.12.19 10:40

ДТП под Киевом: военнослужащий сбил детей
10.12.19 10:05

В оборонном бюджете США нашлись деньги для Украины
10.12.19 09:28

Путин зачитал Зеленскому «газовый» стишок и предложил скидку
10.12.19 09:05

Рада продлит закон о статусе Донбасса и утвердит «формулу Штайнмайера», – Зеленский
Фото и Видео
В больнице Чехии произошла кровавая бойня
В больнице Чехии произошла кровавая бойня
В больнице Чехии произошла кровавая бойня
В больнице Чехии произошла кровавая бойня
ДТП под Киевом: военнослужащий сбил детей
ДТП под Киевом: военнослужащий сбил детей
Путин зачитал Зеленскому «газовый» стишок и предложил скидку
Путин зачитал Зеленскому «газовый» стишок и предложил скидку
Илон Маск устроил ДТП на своем пикапе Cybertruck
Илон Маск устроил ДТП на своем пикапе Cybertruck
Богдан умудрился «отличиться» в Париже
Богдан умудрился «отличиться» в Париже
Нормандская встреча в Париже: прямая трансляция
Нормандская встреча в Париже: прямая трансляция
Появились первые кадры встречи Зеленского и Путина в Париже
Появились первые кадры встречи Зеленского и Путина в Париже
Зеленский начал встречу с Путиным, Макроном и Меркель
Зеленский начал встречу с Путиным, Макроном и Меркель
Извержение вулкана в Новой Зеландии: число жертв стремительно растет
Извержение вулкана в Новой Зеландии: число жертв стремительно растет
В России после концерта обстреляли популярных рэперов HammAli & Navai
В России после концерта обстреляли популярных рэперов HammAli & Navai
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.