Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве очень помогли... Путину

Владимир Зеленский жалеет, что разрешил свободный проход по улице Банковой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом президент Украины заявил во время общения с украинскими СМИ в Париже.

Комментируя акции протеста «порохоботов» и националистов перед Офисом президента Украины, Зеленский сказал: «У нас страна демократическая. Ну, акции — и акции. Вы же знаете, там очень много акций».

«Я уже жалею, что мы открыли, ну, просто невозможно работать, они там кричат, гудят», — добавил президента, пишет Укринформ.

Также Зеленский сказал, что подобные акции протеста — это «козырь и аргумент (и точно не для нас), которым сегодня пользовался президент РФ».