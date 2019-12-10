Итоги Нормандской встречи в Париже: о чем договорились стороны?

Вчера, 9 декабря в Париже завершился саммит глав государств «Нормандской четверки», посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. Как выяснили журналисты «Фразы», по итогам встречи президентов Франции, Германии Украины и России было принято коммюнюке.

Офис президента опубликовал полный текст документа.

В коммюнюке, в частности, отмечаются неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта на Донбассе: «Стороны преданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года. Они поддержат разработку и осуществление обновленного плана по разминированию... Они поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года».

Отмечается, что стороны «поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех».

Поддерживается достижение в течение 30 дней договоренности «о новых пунктах пропуска через линию разграничения».

Касательно мероприятий по имплементации политических положений Минских соглашений отмечается следущее: «Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей — как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года — с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе».

Также отмечается необходимость «инкорпорировать „формулу Штайнмайера“ в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой».

О дальнейших шагах сказано следующее: «Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они согласились провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев относительно политических условий и условий безопасности, в том числе — для организации местных выборов».

Как пишет Страна, следующая встреча лидеров четырех стран по урегулированию ситуации на Донбассе может пройти в апреле — мае 2020 года в Берлине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что в Париже впервые с 2016 года прошел саммит в «Нормандском формате». В Елисейском дворце встретились лидеры Украины, России, Франции и Германии.

Как известно, «нормандский» формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и контактов министров иностранных дел.