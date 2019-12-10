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В самолете внезапно скончавшегося рэпера Juice WRLD нашли крупную партию наркотиков

В самолете внезапно скончавшегося рэпера Juice WRLD нашли крупную партию наркотиков

В частном самолете внезапно умершего американского рэпера Джареда Хиггинса (aka Juice WRLD) нашли более 30 килограммов марихуаны. Как выяснили журналисты «Фразы», помимо «травки» исполнитель частенько баловался и Percocet’ом — популярным в США опиоидным анальгетиком.

Как пишет TMZ, полицейские решили обыскать самолет звезды после допроса людей, которые находились вместе с музыкантом на борту.

В частности, свидетели рассказали копам о наркотических пристастиях Хиггинса, а также о том, что незадолго до своей смерти он принимал какие-то «колеса».

Сообщается, что помимо крупной партии марихуаны, на борту была найдена бутылка противокашлевого сиропа с кодеином.

Как известно, 21-летний Juice WRLD, скончался 8 декабря в чикагском аэропорту Мидуэй. После рейса из Калифорнии у певца заметили кровотечение изо рта, после чего его увезли на скорой, однако спасти музыканта не удалось.

По предварительным данным, причиной смерти рэпера стал сердечный приступ.

Как писала «Фраза», в России после концерта обстреляли популярных рэперов HammAli & Navai.

Ранее мать рэпера Децла назвала причину смерти сына

Также сообщалось, что на похоронах американского рэпера произошла перестрелка.

Тэги: США, музыкант, общество, самолет, обыск, мир, смерть, наркотики, Чикаго, музыка, культура, рэп

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