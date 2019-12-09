Зеленский и Путин уже начали переговоры в режиме «тет-а-тет»

В столице Франции Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе. Как выяснили журналисты «Фразы», переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии начались в 18:20 по Киеву и продолжались более двух часов.

Сразу по ее окнчанию стартовала первая двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, после которой начнется итоговая пресс-конференция.

Как передает РИА «Новости», протокол отвел на встречу лидеров Украины и России порядка 45 минут, однако, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.

Как известно, «нормандский» формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и контактов министров иностранных дел.

Как писала «Фраза», в понедельник, 9 декабря, в Елисейском дворце в Париже началась Нормандская встреча. Там президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами России, Франции и Германии.

Позднее в Сети появились первые кадры встречи Зеленского и Путина в Париже.