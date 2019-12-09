Поговаривают, что Зеленский и Путин пожали друг другу руки перед встречей в нормандском формате

Президенты РФ и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский — перед началом переговоров в «нормандском формате» поприветствовали друг друга рукопожатием. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как передает ТАСС, Песков рассказал об этом «знаменательном событии», отвечая на вопрос был ли у Путина и Зеленского контакт и обменялись ли они рукопожатием.

«Да. До начала встречи (в „нормандском формате“ — ред.)», — сказал Дмитрий Песков.

В свою очередь, в пресс-службе Кремля сообщили, что отдельная встреча Путина и Зеленского состоится до пресс-конференции четырех лидеров по итогам «нормандского саммита».

Как писала «Фраза», в понедельник, 9 декабря, в Елисейском дворце в Париже началась Нормандская встреча. Там президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами России, Франции и Германии.

Мировые СМИ ведут прямую трансляцию мероприятия.