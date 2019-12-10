Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Синоптики предупредили украинцев о возвращении ледяных дождей

Синоптики предупредили украинцев о возвращении ледяных дождей

Украинцев предупредили о возвращении непогоды в ближайшие выходные. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что если в рабочую неделю по стране будет наблюдаться сухая погода, то уже с субботы, 14 декабря, с западных областей начнут надвигаться ледяные дожди.

Относительно сухо может быть лишь на севере и юго-востоке.

Температура днем в Украине составит 1-6 тепла. Традиционно чуть теплее будет на юге и в Крыму, а вот на востоке небольшой мороз возможен даже при свете солнца.

Ночью температура будет падать до минус 3.

В Киеве на выходные ожидается дождь. Днем будет до 3 тепла, а ночью до 1 мороза.

Как писала «Фраза», синоптики пообещали украинцам сухую неделю. Но будет холодать.

Тэги: общество, погода, дождь, новости Украины

Комментарии

Статьи

10.12.19 09:44

«Литовские пуштуны» и... украинский оборонпром

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
09.12.19 11:52

«Динамо» – «Заря»: матч, о котором меньше всего хотелось писать

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Александр Харлов: досье на прокурора-«оборотня»
09.12.19 10:26

Александр Харлов: досье на прокурора-«оборотня»

Автор: ОРД

Выбор редакции
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Огнетушители из сгоревшего одесского колледжа были найдены под кроватью у коменданта

Огнетушители из сгоревшего одесского колледжа были найдены под кроватью у коменданта
10.12.19 14:59
351
Последние новости
10.12.19 15:46

Отдых в Турции резко подорожает
10.12.19 15:02

Синоптики предупредили украинцев о возвращении ледяных дождей
10.12.19 14:59

Огнетушители из сгоревшего одесского колледжа были найдены под кроватью у коменданта
10.12.19 14:13

Умерла вокалистка группы Roxette
10.12.19 13:58

В «Борисполе» задержали мужчину, который в штанах пытался провезти кое-что очень ценное
10.12.19 13:01

Создана необычная «свиная диета»
10.12.19 12:28

В немецкой клинике скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Фото и Видео
Умерла вокалистка группы Roxette
Умерла вокалистка группы Roxette
Умерла вокалистка группы Roxette
Умерла вокалистка группы Roxette
В «Борисполе» задержали мужчину, который в штанах пытался провезти кое-что очень ценное
В «Борисполе» задержали мужчину, который в штанах пытался провезти кое-что очень ценное
Жителей одного из регионов России напугала странная голубая небесная вспышка
Жителей одного из регионов России напугала странная голубая небесная вспышка
В больнице Чехии произошла кровавая бойня
В больнице Чехии произошла кровавая бойня
ДТП под Киевом: военнослужащий сбил детей
ДТП под Киевом: военнослужащий сбил детей
Путин зачитал Зеленскому «газовый» стишок и предложил скидку
Путин зачитал Зеленскому «газовый» стишок и предложил скидку
Илон Маск устроил ДТП на своем пикапе Cybertruck
Илон Маск устроил ДТП на своем пикапе Cybertruck
Богдан умудрился «отличиться» в Париже
Богдан умудрился «отличиться» в Париже
Нормандская встреча в Париже: прямая трансляция
Нормандская встреча в Париже: прямая трансляция
Появились первые кадры встречи Зеленского и Путина в Париже
Появились первые кадры встречи Зеленского и Путина в Париже
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.