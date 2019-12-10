Синоптики предупредили украинцев о возвращении ледяных дождей

Украинцев предупредили о возвращении непогоды в ближайшие выходные. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что если в рабочую неделю по стране будет наблюдаться сухая погода, то уже с субботы, 14 декабря, с западных областей начнут надвигаться ледяные дожди.

Относительно сухо может быть лишь на севере и юго-востоке.

Температура днем в Украине составит 1-6 тепла. Традиционно чуть теплее будет на юге и в Крыму, а вот на востоке небольшой мороз возможен даже при свете солнца.

Ночью температура будет падать до минус 3.

В Киеве на выходные ожидается дождь. Днем будет до 3 тепла, а ночью до 1 мороза.

Как писала «Фраза», синоптики пообещали украинцам сухую неделю. Но будет холодать.