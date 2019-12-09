Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Экс-министру Рудьковскому впаяли 2 года колонии

Экс-министру Рудьковскому впаяли 2 года колонии

В России вынесен приговор бывшему народному депутату Украины, экс-министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому. Как выяснили журналисты «Фразы», его приговорили к двум годам лишения свободы.

Отбывать наказание Рудьковский будет в исправительной колонии общего режима, сообщает «Голос».

Согласно материалам дела, в июне 2014 года Рудьковский вместе с неустановленными активистами украинской националистической организации «Правый сектор» и футбольными фанатами участвовал в нападении на российское посольство в Киеве, при этом использовались палки, ломы, топоры и камни.

Из приговора следует, что МИД России в результате нападения был нанесен ущерб на сумму около 15 миллионов рублей.

Российские следствие и суд посчитали, что целью нападения были осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами, нанесение России репутационного вреда и ее международная изоляция.

Ранее Рудьковский в российском суде признал свою вину в нападении на посольство РФ в Киеве.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2018 году бывший министр и депутат Николай Рудьковский несколько недель провел в дубайской тюрьме.

Тэги: суд, общество, Россия, политика, Николай Рудьковский

Комментарии

Статьи

09.12.19 15:31

Затронет ли российский футбол бан от WADA?

Автор: Андрей Шахов

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
09.12.19 11:52

«Динамо» – «Заря»: матч, о котором меньше всего хотелось писать

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Александр Харлов: досье на прокурора-«оборотня»
09.12.19 10:26

Александр Харлов: досье на прокурора-«оборотня»

Автор: ОРД

Выбор редакции
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Затронет ли российский футбол бан от WADA?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 9 декабря 2019 года

Главные новости за 9 декабря 2019 года
09.12.19 19:00
393
Последние новости
09.12.19 19:42

Поговаривают, что Зеленский и Путин пожали друг другу руки перед встречей в нормандском формате
09.12.19 19:00

Главные новости за 9 декабря 2019 года
09.12.19 18:00

Нормандская встреча в Париже: онлайн
09.12.19 16:38

Зеленский начал встречу с Путиным, Макроном и Меркель
09.12.19 16:26

Экс-министру Рудьковскому впаяли 2 года колонии
09.12.19 16:21

Извержение вулкана в Новой Зеландии: число жертв стремительно растет
09.12.19 16:14

Человек Епифания снял, как глава ПЦУ подкармливает людей на Майдане
Фото и Видео
Нормандская встреча в Париже: онлайн
Нормандская встреча в Париже: онлайн
Нормандская встреча в Париже: онлайн
Нормандская встреча в Париже: онлайн
Зеленский начал встречу с Путиным, Макроном и Меркель
Зеленский начал встречу с Путиным, Макроном и Меркель
Извержение вулкана в Новой Зеландии: число жертв стремительно растет
Извержение вулкана в Новой Зеландии: число жертв стремительно растет
В России после концерта обстреляли популярных рэперов HammAli & Navai
В России после концерта обстреляли популярных рэперов HammAli & Navai
Во Львовской области произошло кровавое ДТП с двумя автомобилями
Во Львовской области произошло кровавое ДТП с двумя автомобилями
Под Киевом мужчина напоил и изнасиловал племянницу
Под Киевом мужчина напоил и изнасиловал племянницу
Пожар в Одессе: спасатели нашли еще два трупа
Пожар в Одессе: спасатели нашли еще два трупа
В Киеве лихач на «евробляхе» устроил сокрушительное ДТП – есть жертвы
В Киеве лихач на «евробляхе» устроил сокрушительное ДТП – есть жертвы
Пожар в одесском колледже: число жертв возросло до 10 человек
Пожар в одесском колледже: число жертв возросло до 10 человек
В Киеве автомобиль на скорости пробил ограждение и упал с моста
В Киеве автомобиль на скорости пробил ограждение и упал с моста
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.