Экс-министру Рудьковскому впаяли 2 года колонии

В России вынесен приговор бывшему народному депутату Украины, экс-министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому. Как выяснили журналисты «Фразы», его приговорили к двум годам лишения свободы.

Отбывать наказание Рудьковский будет в исправительной колонии общего режима, сообщает «Голос».

Согласно материалам дела, в июне 2014 года Рудьковский вместе с неустановленными активистами украинской националистической организации «Правый сектор» и футбольными фанатами участвовал в нападении на российское посольство в Киеве, при этом использовались палки, ломы, топоры и камни.

Из приговора следует, что МИД России в результате нападения был нанесен ущерб на сумму около 15 миллионов рублей.

Российские следствие и суд посчитали, что целью нападения были осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами, нанесение России репутационного вреда и ее международная изоляция.

Ранее Рудьковский в российском суде признал свою вину в нападении на посольство РФ в Киеве.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2018 году бывший министр и депутат Николай Рудьковский несколько недель провел в дубайской тюрьме.