Человек Епифания снял, как глава ПЦУ подкармливает людей на Майдане

Асcистент Епифания Думенко, настоятель храма ПЦУ в Малой Софии и преподаватель богословской академии ПЦУ Иван Сидор сообщил у себя в Facebook, что по пути в магазин случайно встретил Епифания. Как выяснили журналисты «Фразы», Сидор заявил, что руководитель ПЦУ якобы раздавал еду неимущим людям.

«Шел в Розетку на Майдане за офисными принадлежностями и встретил Митрополита Епифания, который раздает пищу малообеспеченным людям. Без пафоса и сценария. Я просто шел в магазин. Приятно так и главное искренне», — сообщает Иван Сидор, сообщает raskolam.net.

Иван Сидор снял стрим «случайной встречи» 6 декабря, не пояснив, однако, откуда в столице взялось так много неимущих, сразу подошедших на акцию.