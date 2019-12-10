Создана необычная «свиная диета»

Ученые из Университета Южной Австралии решили создать необычный рацион питания для тех, кто не готов отказаться от мяса. Как выяснили журналисты «Фразы», для этого они «модернизировали» популярную средиземноморскую диету.

Стоит напомнить, что популярная средиземноморская диета – это рыба и морепродукты, оливковое масло, фрукты, овощи, орехи, семена, бобовые, цельнозерновой хлеб, паста и крупы. При этом можно умеренно пить красное вино, а также есть красное мясо и сладости.

Как пишет издание Nutrients, в ходе работы исследователи выяснили, что в данный рацион можно внедрить нежирную свинину: ее следует употреблять по 250 грамм не более трех раз в неделю. Свою диету ученые назвали Med-Pork.

Отмечается, что диета уже опробована на добровольцах. Более трех десятков людей в возрасте 45-80 лет питались таким рационом полгода.

Ученые говорят: «Мы выяснили, что у людей, соблюдавших нашу диету с нежирной свининой была выше скорость обработки когнитивной информации и лучше общее психологическое и эмоциональное состояния по сравнению с теми, кто придерживался диеты с низким содержанием жиров».

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