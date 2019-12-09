Главные новости за 9 декабря 2019 года

Украинская компания поднялась в рейтинге крупнейших мировых продавцов оружия. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира составил рейтинг крупнейших производителей оружия. В него попал и украинский государственный концерн «Укроборонпром».

Пожар в Одессе: спасатели нашли еще два трупа. Растет число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Последние данные сообщает местная полиция.

Синоптики пообещали украинцам сухую неделю. Но будет холодать. На этой рабочей неделе по Украине ожидается сухая, но холодная погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Стало известно, сколько украинских журналистов избили в этом году. В нашей стране продолжают бить представителей СМИ. Жуткую статистику в «Фейсбуке» привел председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Китайцы скрестили свиней и обезьян. Китайские ученые скрестили обезьян и свиней. Уже родились первые гибридные животные.

Исполком WADA сурово наказал Россию. Исполком Международного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года отстранить Россию от международных соревнований. Это касается, в том числе, Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу.