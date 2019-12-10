Ученые рассказали, как алкоголь провоцирует рак

Ученые вновь заявили об опасности алкоголя. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это американские и японские специалисты.

Их цитирует издание MedicalXpress.

По их словам, даже небольшие дозы алкоголя способны спровоцировать онкологию.

В ходе исследования ученые проанализировали данные тридцати трех японских больниц за 2005-2016 годы – под пристальное внимание попали более 63 тысяч людей с онкологией и еще столько же здоровых людей.

При этом были доступны данные о том, сколько и как часто эти люди выпивают.

Ученые установили, что «минимальный риск заболеть раком был у тех, кто вообще не пил спиртное».

При этом исследователи говорят: «У людей, которые выпивали даже в небольших или умеренных количествах, вероятность развития онкологии заметно возрастала».

По их словам, всего «один спиртной напиток в день в течение десяти лет или два в день на протяжении пяти лет увеличивают общий риск заболеть раком прямой кишки, желудка, груди, простаты или пищевода и другими видами онкологических заболеваний на 5%».

Как писала «Фраза», стало известно, сколько алкоголя без вреда для организма может выпить человек.

Ранее ученые поведали, как алкоголь спас все человечество.