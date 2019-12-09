В Киеве извращенец накачал наркотой школьницу и изнасиловал ее

Сотрудники киевской полиции задержали 19-летнего жителя Подольского района столицы по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки и вымогательстве у нее денежных средств. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, злоумышленник познакомился со школьницей и начал посылать ей сообщение интимного характера. Также он требовал, чтобы девочка присылала ему собственные фотографии в обнаженном виде, и побудил ее употреблять с ним наркотические и психотропные вещества.

Далее, применяя психологическое насилие и воспользовавшись тем, что девочка не понимает значения совершаемых в отношении нее действий и не может оказать сопротивление, подозреваемый заставил последнюю раздеться и изнасиловал ее.

После этого педофил потребовал у девочки деньги, угрожая в случае отказа выложить в сеть фотографии школьницы в обнаженном виде.

Фигуранту сообщено о подозрении. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступных действий.

Ранее «Фраза» сообщала, что 7 декабря под Киевом мужчина напоил и изнасиловал племянницу.