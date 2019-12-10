Эксперты дали прогноз на решающий для «Шахтера» матч Лиги чемпионов

Уже в среду, 11 декабря, донецкий «Шахтер» сыграет решающий для себя матч группового раунда Лиги чемпионов. Как выяснили журналисты «Фразы», в Харькове «горняки» примут итальянскую «Аталанту».

Перед последним туром в активе украинской команды шесть очков, у «Динамо» (Загреб) пять зачетных пунктов, а у итальянцев всего четыре очка.

Напомним, что «Шахтер» имеет преимущество перед «Динамо» по личным встречам. Добавим, что в параллельном поединке хорваты примут «Манчестер Сити», который вполне может привезти в Загреб второй состав.

Что касается матча с «Аталантой», то эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill прогнозируют непростой поединок. На победу «Шахтера» ставят 2,55 к 1, на ничью ставки принимаются как 3,7 к 1, а вот на итальянцев ставят как 2,5 к 1. Самым вероятным исходом встречи называют ничью 1-1 (6,5 к 1).

Как писала «Фраза», эксперты считают, что «Шахтер» уже почти вышел в плей-офф Лиги чемпионов.