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Украинская компания поднялась в рейтинге крупнейших мировых продавцов оружия

Украинская компания поднялась в рейтинге крупнейших мировых продавцов оружия

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира составил рейтинг крупнейших производителей оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», в него попал и украинский государственный концерн «Укроборонпром».

Согласно рейтингу, на 2018 год украинская компания занимает в рейтинге 71-е место, поднявшись по сравнению с 2017 годом сразу на 12 позиций.

В прошлом году «Укроборонпром» продал оружия на 1,3 миллиарда долларов, а в позапрошлом – на 1,1 миллиарда долларов. Всего же продажи украинского концерна в прошлом году составили 1,378 миллиарда долларов.

Говоря об украинском концерне, эксперты отмечают, что «показатель продаж оружия для этой компании является оценкой с высокой степенью неопределенности».

Также стоит отметить, что в топ-100 попали сразу десять компаний из РФ, а первые пять позиций заняли американцы. Эксперты также отмечают исчезновение из рейтинга компаний из Китая. Из сотни крупнейших компаний двадцать семь находятся в Европе.

Сообщается, что общий объем продаж оружия и военных услуг топ-100 компаний вырос в 2018 году на 4,6%, составив 420 миллиардов долларов.

Топ-20 компаний:

Отметим, что Стокгольмский международный институт исследований проблем мира был основан в 1966 году. Данный независимый аналитический центр занимается исследованиями конфликтов, вооружений и разоружением.

Как писала «Фраза», составлен список самых пьющих стран мира.

Ранее стало известно, что Украина поднялась в рейтинге мощи паспортов, но все еще уступает России.

Тэги: общество, рейтинг, мир, оружие, Укроборонпром, новости Украины

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