Китайцы скрестили свиней и обезьян

Китайские ученые скрестили обезьян и свиней. Как выяснили журналисты «Фразы», уже родились первые гибридные животные.

Впрочем, как пишет издание Protein&Cell, потомство скончалось через несколько дней, но исследователи не собираются останавливаться в своих экспериментах.

Отмечается, что ученые «добавили в эмбрионы свиней эмбриональные стволовые клетки макак-крабоедов, после чего поместили эмбрионы в матки свиней».

Как сообщается, «из более чем четырех тысяч образцов клетки обезьян прижились лишь у десяти зародышей, смогли развиться и появиться на свет в срок только два существа».

По словам исследователей, «клетки макак содержались практически во всех тканях поросят».

То, что животные быстро умерли, ученые связывают «с плохо налаженной процедурой ЭКО», ведь восемь контрольных новорожденных погибли в этот же срок.

Ученые говорят, что сделали огромный шаг «на пути к использованию животных для выращивания человеческих органов внутри их тел».

Как писала «Фраза», китайские ученые впервые клонировали кота.

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