Исполком WADA сурово наказал Россию

Исполком Международного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года отстранить Россию от международных соревнований. Как выяснили журналисты «Фразы», это касается, в том числе, Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу.

Российские спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. При этом на ближайших Олимпийских играх смогут выступить только «чистые» атлеты из России под нейтральным флагом и без гимна, сообщает «Дождь».

Россию также на четыре года лишили права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Кроме этого, российским госслужащим и руководству Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

Ранее «Фраза» сообщала, что 18 июля 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) порекомендовало комитету по этике Международной федерации футбола внимательно отнестись к докладу Ричарда Макларена об использовании допинга в олимпийской сборной России и отстранить Россию от участия в Олимпийских играх.

19 июля 2016 года комитет ввел санкции после объявления результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Несколько десятков российских спортсменов, в том числе паралимпийцев, обвинялись в мошенничестве. В результате десятки атлетов были отстранены от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская сборная России пропустила состязания в полном составе.

В конце ноября нынешнего года комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал отстранить Россию от крупнейших международных турниров на четыре года, в том числе и от ближайшего Чемпионата Европы по футболу.