В Киеве с восьмого этажа выпрыгнул парень, оставив странную записку

Сегодня, 9 декабря, утром в Киеве на бульваре Ярослава Гашека, 8а человек выпрыгнул из окна. Как выяснили журналисты «Фразы», погибший оставил странную записку.

Свидетелем трагедии стал случайный прохожий, который услышал звук падения, а потом увидел под высоткой тело человека без признаков жизни. О случившемся прохожий сразу же сообщил в полицию и скорую, сообщает «Информатор».

Правоохранители установили, что погибший жил в этом доме на восьмом этаже. По словам родителей 22-летнего парня, он страдал от психических расстройств. Самого происшествия они не видели, лишь слышали странный шум, так как парень был сам в комнате. В помещении была найдена записка с непонятным текстом «Люблю тебя мама. Я Геркулес».

Детали произошедшего выясняются.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе нынешнего года в Киеве мужчина выпрыгнул из окна 10 этажа во время обыска.