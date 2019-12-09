Стало известно, сколько украинских журналистов избили в этом году

В нашей стране продолжают бить представителей СМИ. Как выяснили журналисты «Фразы», жуткую статистику в «Фейсбуке» привел председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, только в этом году в Украине избили 65 журналистов.

Увы, лишь за последний месяц «было зафиксировано пять случаев применения физической силы к журналистам».

Отмечается, что «три инцидента были зафиксированы в Киеве и Киевской области, и по одному – в Тернопольской области и в Николаеве».

Он сообщил, что «ежемесячно в Индексе физической безопасности журналистов мы фиксируем все новые и новые случаи атак на журналистов».

Председатель НСЖУ добавил: «Мы хотим фиксировать прецеденты эффективных расследований и надлежащих наказаний нападающих».

Как писала «Фраза», в Одесской области трое копов забрали мужчину с работы в участок и избили его.

Ранее в Киеве задули газом и ограбили курьера по доставке пиццы.