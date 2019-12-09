Под Киевом автомобиль сбил детей и перевернулся

Под Киевом возле села Старое произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автомобиль Daewoo сбил двух детей.

Об аварии сообщает местная полиция.

В ДТП пострадали мальчик девяти лет и девочка четырнадцати лет. Кроме этого, травмы получила пассажирка машины.

Известно, что автомобиль совершил наезд на ребят, когда те переходили дорогу. Дети находятся в реанимации.

В результате ДТП машина вылетела с проезжей части, снесла электроопору, после чего перевернулась, а столб упал сверху.

Как писала «Фраза», в загадочном ДТП под Киевом погибли четыре человека, в том числе дети.