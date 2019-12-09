Юрий Голик: Фото регбистки из Украины попало на фюзеляж самолета компании Fly Emirates

Украинская регбистка Наталия Мазур стала лицом авиакомпании Fly Emirates. Советник премьер-министра Юрий Голик на своей странице в Facebook сообщил, что один из самолетов авиакомпании украсило фото игрока национальной сборной Украины по регби-7.

«Перед туром Мировой серии регби-7 в Дубаи, а это уже 50 лет развития этого вида спорта в стране, на самолетах одной из лучших авиакомпаний мира Fly Emirates появилась фотография игрока Национальной Сборной Украины по регби-7 Наталии Мазур», — написал он.

Как отметил Голик, эта работа стала результатом проекта Президента Федерации регби Днепропетровской области Дениса Давыдова и собственника Lustre Art Игоря Дехи.

Украинская спортсменка привлекла внимание одной из крупнейших авиакомпаний мира после Чемпионата Европы по регби-7, который прошел в 2018 году в Днепре.

Автор фото спортсменки — фотограф из Днепра Станислав Ведмидь.

В 2015-2019 годах Голик работал советником главы Днепропетровской ОГА, и занимался помощью в проведении чемпионата.