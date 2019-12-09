На Черниговщине трое детей отравились неизвестным ядом. Один ребенок умер

В Черниговской области трое детей отравились неизвестным ядом, в результате чего один ребенок скончался в реанимации. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе УГСЧС в Черниговской области.

Как отметили в ведомстве, накануне, 8 декабря, в 16:00 дети были доставлены в приемное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом».

Все пострадавшие — из одного села Стахорщина Новгород-Северского района, впрочем проживают они на разных улицах. По предварительной информации, трагедия произошла на улице Зеленая.

Двое детей — 2005 г.р. и 2007 г.р. — находятся в состоянии средней тяжести, а ребенок 2010 года рождения умер в реанимационном отделении.

Окончательный диагноз устанавливается.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве семеро детей попали в больницу, попробовав на вкус ядовитое вещество.