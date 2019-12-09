В Новой Зеландии вулкан начал извергаться прямо на глазах у ошеломленных туристов

В Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд. Как выяснили журналисты «Фразы», эпичное природное явление произошло прямо на глазах у ошеломленных туристов, путешествующих вокруг него.

Люди сумели запечатлеть извержение вулкана на видео.

Увы, не обошлось без жертв: один человек погиб, еще несколько людей получили различные травмы и ожоги.

С самого острова экстренно эвакуировали две дюжины местных жителей.

Как писала «Фраза», в Японии эпично извергся вулкан Сакурадзима.

Ранее в России начал извергаться вулкан-гигант.