В Новой Зеландии вулкан начал извергаться прямо на глазах у ошеломленных туристов

В Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд. Как выяснили журналисты «Фразы», эпичное природное явление произошло прямо на глазах у ошеломленных туристов, путешествующих вокруг него.
Люди сумели запечатлеть извержение вулкана на видео.
Увы, не обошлось без жертв: один человек погиб, еще несколько людей получили различные травмы и ожоги.
С самого острова экстренно эвакуировали две дюжины местных жителей.
Как писала «Фраза», в Японии эпично извергся вулкан Сакурадзима.
Ранее в России начал извергаться вулкан-гигант.