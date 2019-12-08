Главные новости за 7-8 декабря 2019 года

Пожар в одесском колледже: число жертв возросло до 10 человек. Спасатели, продолжающие разбор завалов после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, обнаружили тела еще двоих погибших. Таким образом, общее число жертв трагедии возросло до 10 человек.

Зеленский подписал указ в связи с трагедией в Одессе. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении национального траура по погибшим в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Смертельный пожар в Одессе: полиция рапортует о первых подозреваемых. Правоохранители готовят сообщения о подозрении двум фигурантам по делу о смертельном пожаре в здании Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет.

В Киеве лихач на «евробляхе» устроил сокрушительное ДТП — есть жертвы. В центре Киева произошло смертельное ДТП. Там на Владимирском спуске «евробляхер» на Audi по собственной глупости допустил столкновение с автомобилем Skoda.

В Киеве автомобиль на скорости пробил ограждение и упал с моста. Возле столичной станции метро «Левобережная» произошло резонансное ЧП. Там автомобиль Subaru Forester протаранил ограждение путепровода и рухнул на тротуар.

Украинец забил дебютный супергол в чемпионате Италии. Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский забил первый гол в чемпионате Италии. Его команда обыграла в Серии А «Верону» со счетом 3:2.

Бокс в пустыне: Джошуа берет реванш у толстяка Руиса. В саудовском городке Эд-Диръия состоялся боксерский матч-реванш между британцем Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО). На кону поединка стояли чемпионские пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, которые Руис ранее отобрал у Джошуа.