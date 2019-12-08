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На Полтавщине прямо в кафе убили человека

На Полтавщине прямо в кафе убили человека

В ночь с 6 на 7 декабря в Полтавской области произошло резонансное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там в городе Лубны во время драки в кафе убили мужчину.

Как передает пресс-служба областной полиции, подоспевшие по вызову правоохранители установили, что конфликт в заведении произошел между двумя мужчинами.

Сообщается, что в ходе драки один из ее участников выхватил нож и нанес своему оппоненту удар в шею.

К сожалению, от полученного ранения 29-летний мужчина скончался.

В свою очередь, полицейским удалось задержать злоумышленника прямо на месте происшествия — им оказался 59-летний ранее судимый местный житель.

В настоящее время следствие выясняетс все обстоятельства случившегося. За содеянное бывшему зеку грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», под Киевом буквально искромсали ножом спящего мужчину.

Ранее на Одесщине прямо у магазина убили мужчину.

Тэги: драка, общество, город, зарезал, кафе, регионы, зек, ножевые ранения, криминал, Полтавская область, новости Украины

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