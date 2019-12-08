Зеленский подписал указ в связи с трагедией в Одессе

В субботу, 7 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении национального траура по погибшим в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Как выяснили журналисты «Фразы», текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как следует из указа, 8 декабря по всей стране должны быть приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Кроме того, в программу теле- и радиоканалов должны быть внесены соответствующие изменения.

Как подчеркнул в своем telegram-канале Владимир Зеленский, первой и главной задачей государства является сохранение жизни граждан.

«Горько, когда люди погибают на фронте. Но вдвойне горше, когда люди гибнут в мирном городе, при свете дня, в результате чьих-то просчетов или преступной небрежности», — добавил глава государства.

«Будем молиться за упокой душ тех, кто погиб. Будем искать тех, кто пропал без вести, молясь и надеясь найти их живыми. Будем работать, чтобы подобное не повторилось вновь», — резюмировал Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», 4 декабря 2019 года на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар. За небольшой промежуток времени огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать сломанный удлинитель. При этом, по свидетельствам учащихся, в здании не работала пожарная сигнализация, поэтому многие ученики не знали, что оно горит.

Позднее в Сети появилось видео начала пожара, снятое одним из студентов.