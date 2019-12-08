Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Бокс в пустыне: Джошуа берет реванш у толстяка Руиса

Бокс в пустыне: Джошуа берет реванш у толстяка Руиса

В ночь с 7 на 8 декабря в саудовском городке Эд-Диръия состоялся боксерский матч-реванш между британцем Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО). Как выяснили журналисты «Фразы», на кону поединка стояли чемпионские пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, которые Руис ранее отобрал у Джошуа.

В отличие от июньского побоища данный поединок вышел куда менее зрелищным: Джошуа сразу же отдал мексиканцу центр ринга и принялся рисовать «кружева», рассчитывая измотать своего соперника и нанести ему урон с помощью джебов.

Тем не менее, такая «трусливая» тактика оказалась очень эффективной: весь поединок Руис был вынужден «ходить» по рингу за Джошуа и постоянно пропускать, пытаясь «вытащить» его на свой любимый размен ударами.

После финального гонга судьи были единогласны — Джошуа возвращает свои титулы. Хотя и не самым зрелищным образом.

Как писала «Фраза», ранее толстяк Руис уничтожил непобедимого Джошуа.

Тэги: общество, мир, Саудовская Аравия, бокс, боксер, WBA, WBC, спорт, реванш, Энтони Джошуа

Комментарии

Статьи

06.12.19 12:29

Уникальные «Ноны» на Донбассе

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
02.12.19 08:27

Тур большого дерби

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Сын позвонил со словами: не могу, задыхаюсь»: рассказ мамы пропавшего в одесском пожаре
06.12.19 14:57

«Сын позвонил со словами: не могу, задыхаюсь»: рассказ мамы пропавшего в одесском пожаре

Автор: «Факты»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Пожар в одесском колледже: число жертв увеличилось

Пожар в одесском колледже: число жертв увеличилось
07.12.19 09:08
1696
Последние новости
08.12.19 00:20

Бокс в пустыне: Джошуа берет реванш у толстяка Руиса
07.12.19 22:09

Смертельный пожар в Одессе: полиция рапортует о первых подозреваемых
07.12.19 19:04

Украинец забил дебютный супергол в чемпионате Италии
07.12.19 15:41

На Оболони окровавленная девушка с ножом в руках намеревалась совершить непоправимое
07.12.19 15:00

Советник премьера Юрий Голик и писатель Ян Валетов пополнили библиотеку больницы Мечникова
07.12.19 14:03

Ученые поведали об эффективном способе похудения без диет и тренировок
07.12.19 12:23

В Киеве возле станции метро прогремел взрыв
Фото и Видео
Украинец забил дебютный супергол в чемпионате Италии
Украинец забил дебютный супергол в чемпионате Италии
Украинец забил дебютный супергол в чемпионате Италии
Украинец забил дебютный супергол в чемпионате Италии
На Оболони окровавленная девушка с ножом в руках намеревалась совершить непоправимое
На Оболони окровавленная девушка с ножом в руках намеревалась совершить непоправимое
В Киеве возле станции метро прогремел взрыв
В Киеве возле станции метро прогремел взрыв
В Николаеве Lexus на огромной скорости врезался в такси – есть жертвы
В Николаеве Lexus на огромной скорости врезался в такси – есть жертвы
Пожар в одесском колледже: число жертв увеличилось
Пожар в одесском колледже: число жертв увеличилось
В Сети появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое одним из студентов
В Сети появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое одним из студентов
Под Киевом «пьяная» иномарка сбила пешехода, после чего врезалась в дом – есть жертвы
Под Киевом «пьяная» иномарка сбила пешехода, после чего врезалась в дом – есть жертвы
Десятки белых медведей атаковали одно из российских сел
Десятки белых медведей атаковали одно из российских сел
Синод УПЦ во главе с Митрополитом Онуфрием молились о пострадавших при пожаре в Одессе
Синод УПЦ во главе с Митрополитом Онуфрием молились о пострадавших при пожаре в Одессе
Один из суровых российских городков терроризирует стая бродячих собак
Один из суровых российских городков терроризирует стая бродячих собак
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.