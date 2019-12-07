Смертельный пожар в Одессе: полиция рапортует о первых подозреваемых

Правоохранители готовят сообщения о подозрении двум фигурантам по делу о смертельном пожаре в здании Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в ходе брифинга в субботу, 7 декабря, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет.

Как передает «Думская», уведомления о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности будут вручены после согласования в прокуратуре.

«Это — первоочередные подозрения. Я думаю, что в ходе дальнейших следственных действий будет объявлено о подозрении еще нескольким лицам», — завил Сергей Шайхет.

Имена подозреваемых он не озвучил, ссылаясь на тайну следствия.

Отмечается, что всего на данный момент органы досудебного расследования допросили по этому делу более 150 человек, назначено два десятка судебных экспертиз.

«Осмотр места происшествия продолжается беспрерывно, следователи работают посменно», — резюмировал правоохранитель.

Как писала «Фраза», 4 декабря 2019 года на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар. За небольшой промежуток времени огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м. В этом же здании находятся институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать сломанный удлинитель. При этом, по свидетельствам учащихся, в здании не работала пожарная сигнализация, поэтому многие ученики не знали, что оно горит.

Позднее в Сети появилось видео начала пожара, снятое одним из студентов.