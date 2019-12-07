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Ученые поведали об эффективном способе похудения без диет и тренировок

Ученые поведали об эффективном способе похудения без диет и тренировок

Ученые рассказали о простом и эффективном методе избавления от лишнего веса. Как выяснили журналисты «Фразы», похудеть без изнурительных диет и занятий спортом можно при соблюдении определенного режима питания.

Как пишет Cell Metabolism, чтобы всего за 12 недель сбросить несколько лишних килограммов и уменьшить талию на 4,5 см, необходимо употреблять пищу в течение 10 часов в сутки, а остальные 14 часов организм должен отдыхать.

К примеру, если человек позавтракал в 8 утра, то ужинать следует не позднее 18-ти часов.

По словам исследователей, такой режим питания также позволит снизить уровень холестерина в организме на 11%, артериального давления на 4,5% и заодно нормализует сон.

Как писала «Фраза», ученые назвали восемь продуктов, способных предотвратить развитие рака.

Ранее ученые обнаружили существ, способных питаться... метеоритами.

Тэги: ученые, общество, исследования, здоровье, мир, наука, питание, лишний вес, похудение

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