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Советник премьера Юрий Голик и писатель Ян Валетов пополнили библиотеку больницы Мечникова

Советник премьера Юрий Голик и писатель Ян Валетов пополнили библиотеку больницы Мечникова

Больница имени Мечникова в Днепре пополнилась тремя сотнями книг в своем буккросинге. Новую партию книг привезли советник премьер-министра Украины Юрий Голик и писатель Ян Валетов.

«Приехать в Днепр, не заехать в легендарную больницу имени Мечникова и не подарить туда очередные 300 книг в book-crossing, установленный нами там пару лет назад — это точно не про нас», — рассказал Голик в Facebook.

Среди подаренных книг — несколько писателя Яна Валетова и книга «Бесконечность не для слабаков», написанная Голиком о четырех годах работы в команде бывшего губернатора Днепропетровщины Валентина Резниченко.

«Мы когда-то сидели на совещании у Резниченко и в очередной раз столкнулись с какой-то проблемой — поняли, что у нас очень суровое законодательство и оно настроено на то, чтобы вообще в стране ничего не происходило. Когда мы в очередной раз данную проблему решили, кто-то сказал: слушайте, а давайте книгу напишем, потому что нужно такие кейсы описывать», — рассказал Голик в интервью Информатору.

По словам главного врача ОКБ им. Мечникова Сергея Рыженко, чтение книг помогает пациентам выздоравливать.

«Эти книги расходятся буквально за один-два дня, остаются пустые полки. Мы очень рады, что наши больные, которые попадают в больницу Мечникова, имеют такую ​​возможность найти любимую книгу», — отметил он.

Напомним, Юрий Голик презентовал книгу «Бесконечность не для слабаков» в конце ноября в Киеве. Книга вышла в издательстве «Фолио». Директор издательства Александр Красовицкий назвал ее первым примером откровенного рассказа о трудностях и победах реформаторской команды.

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